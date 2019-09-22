Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020

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Россию могут отстранить от ОИ-2020
Россию могут отстранить от ОИ-2020 / Фото из открытых источников

Отстранить Россию от Олимпиады-2020 могут в связи с подозрениями Московской антидопинговой лаборатории в подделках данных спортсменов, прежде чем передать их во Всемирную антидопинговую агенцию.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники отмечает, что Москва манипулировала данным в течение последних 18 месяцев.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) также считает, что таким образом Россия пыталась скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

В течение следующих двух месяцев могут появиться новые доказательства выявленных манипуляций с допинг-пробами. Именно это и может стать причиной отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в 2020 году.

Ранее уже сообщалось о том, что Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио, в связи с ситуацией вокруг обвинений чемпиона мира по прыжкам в высоту Даниила Лысенко. Его обвиняют в даче ложных показаний по делу о обход допинг-тестов. Он предоставил поддельные документы, согласно которым пропустил тесты якобы из-за болезни.

К слову, недавно президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малага предупредил, что страну могут не допустить к летней Олимпиаде 2020 года. Кроме того Италию могут лишить возможности принять Игры-2026 через новый закон о спорте и острую внутриполитический кризис.

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Теги: Спорт Олимпиада-2022 Новости России
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