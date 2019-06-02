Россию могут снова не допустить к Олимпийским играм, – СМИ

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Россию могут отстранить от ОИ-2020
Россию могут отстранить от ОИ-2020 / Фото из открытых источников

Сборную Российской Федерации могут дисквалифицировать на летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Об этом сообщает авторитетное издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

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Россию могут отстранить от Олимпиады 2020 года в связи с ситуацией вокруг обвинений прыгуна в высоту Даниила Лысенко в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов.

Кроме того, сообщается, что он предоставил поддельные документы, согласно которым пропустил тесты из-за болезни.

Сообщение об угрозе отстранения россиян от Олимпиады поступают на фоне подготовки к заседанию совета Международной федерации легкой атлетики, где будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которого было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Заседание планируется 8-9 июня в Монако.

Напомним, что в декабре 2017 года из-за систематического нарушения антидопинговых правил Международный олимпийский комитет отстранил НОК России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом.

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости России Олимпиада-2020 Допинг
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