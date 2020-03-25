Ровно 14 лет назад Шевченко забил свой последний гол за "Милан" в Италии – видео

Легенда футбола украинец Андрей Шевченко навсегда вписал свою фамилию в историю футбола. Сегодня, 25 марта, ровно 14 лет назад футболист отметился своим последним голом за итальянский гранд.

25 марта стало значимой датой для украинца. Именно в этот день 2006 года украинский форвард "Милана" Андрей Шевченко забил свой последний гол в рамках чемпионата Италии.

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Дебютировал Шевченко в "Милане" ше в 1999 году в матче против "Лечче". Украинец создал успешную карьеру в итальянском клубе. Именно во время пребывания у "россо-нери" Андрей Шевченко стал лучшим футболистом Европы и получил "Золотой мяч".

Свой последний гол за "Милан" забил в домашнем матче 31-го тура Серии А в сезоне 2005/06 против "Фиорентины". Андрей отличился на 20-й минуте, а "Милан" в итоге победил со счетом 3:1 и в том сезоне финишировал на третьем месте после "Интера" и "Ромы".

Всего Шевченко провел 322 матча за "Милан": на его счету 175 голов и 27 результативных передач. Бльше в истории "россо-нери" забивал только Гуннар Нордаль (213), игравший в "Милане" с 1949-1956 годы.

Последний гол за "Милан" Андрея Шевченко

В 2008 году Шевченко вернулся в "Милан", но закрепиться в составе итальянцев уже не сумел. В 2009 году перешел в киевское "Динамо".

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера по УАФ заканчивается летом нынешнего года.

Сборная Украины по футболу предложила главному тренеру команды Андрею Шевченко новый контракт.

Шевченко вывел сборную Украины в финальной части Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе с с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

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