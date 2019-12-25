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Рождественская гонка биатлона 2019: расписание и где смотреть

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Дмитрий Пидручный / biathlon.com.ua

Рождественская гонка по биатлону состоится 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия). Гонка пройдет на арене футбольного клуба "Шальке" – "Фелтинс Арена".

Расписание соревнований

18:35 – церемония открытия;
19:15 – масс-старт;
20:05 – гонка преследования;
21:00 – церемония закрытия.

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Украинскую сборную на соревнованиях впервые будут представлять Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. "Сине-желтые" поборются за победу с другими девятью "двойками".

Участники гонки

Эрик Лессер/Лаура Дальмайер (Германия)
Бенедикт Долль/Денис Херман (Германия)
Лукас Хофер/Доротея Вирер (Италия)
Ветле Шостад Кристиансен/Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегия)
Юлиан Эбергард / Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
Матвей Елисеев/Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
Михал Крчмарж/Маркета Давидова (Чехия)
Антонен Гигонна / Анаис Бескон (Франция)
Беньямин Вегер / Лена Хекки (Швейцария)
Дмитрий Пидручный/Анастасия Меркушина (Украина)

Где смотреть гонку?

Телеканал "UA: Перший", который транслирует Этапы Кубка мира, не покажет Рождественскую гонку. Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонку в эфире телеканала Eurosport.

Этот телеканал доступен на платформе Megogo за подпиской "максимальная". Стоимость подключения составляет 138 гривен за месяц.

Также канал Eurosport доступен пользователям пакета "Оптимальный" провайдера "Воля".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Новости биатлона
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