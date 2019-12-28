Подручный и Меркушина стали третьими на Рождественской гонке: результаты

В воскресенье, 28 декабря, состоялась традиционная Рождественская гонка по биатлону. Ее результаты – в материале Спорт24.

На Рождественской гонке по биатлону, или же гонке звезд биатлона World Team Challenge состоялся первый этап — масс-старт. На нем выступила и украинская пара Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

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Украинский дуэт на восьми огневых рубежах допустил всего три промаха, что позволило нашей команде финишировать третьими.

Победила же итальянская пара Доротея Вирер / Лукас Хофер. Они допустили аж шесть промахов, однако показали время 32: 16,9. Пара Лаура Дальмайер – Филипп Наврат стала второй в масс-старте.

Последние же финишировали россияне Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев. Они совершили пять промахов и отстали от победителей на +1:43,9.

Впереди же участников еще ожидает гонка-преследование.