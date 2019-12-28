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Рождественская гонка по биатлону 2019: онлайн-трансляция

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Рождественская гонка онлайн

28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Праздник биатлона на "Фелтинс арена" (именно на домашнем стадионе "Шальке" в немецком Гельзенкирхене проходит Рождественская гонка) начнется в 18:35 по киевскому времени. Тогда состоится торжественная церемония открытия.

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После этого в 19:15 состоится масс-старт, а в 20:05 – гонка преследования. В 21:00 – награждение и церемония закрытия.

Украинскую сборную на соревнованиях впервые будут представлять Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. "Сине-желтые" поборются за победу с другими девятью "двойками".

Онлайн-трансляция Рождественской гонки по биатлону

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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