Рубка в бою Поветкин – Хантер и победа Уайта: результаты боксерского вечера Джошуа – Руис

В субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал чемпионский реванш между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Спорт 24 уже писал, что Джошуа победил решением судей Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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Также в андеркарте этого мегафайта состоялось еще 3 зрелищных поединка.

Майкл Хантер – Александр Поветкин

Бой между американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 KO) и россиянином Александром Поветкиным (35-1-2, 24 KO) завершился вничью.

Хантер очень активно начал бой, уверенно выиграв первые два раунда. В тот момент сложилось впечатление, что Поветкину не удастся выстоять все 12 раундов, однако в дальнейшем россиянин выровнял поединок. Поветкин неплохо провел несколько следующих раундов, но к предпоследней трехминутке заметно устал. В 11-м раунде Хантер был очень близок к тому, чтобы завершить бой досрочно, но россиянин выстоял.

Заключительный раунд получился равным – Хантеру не хватило ловкости и сил завершить бой нокаутом, а Поветкин смог реабилитироваться за 11-й раунд.

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Мнения судей относительно победителя боя разделились. Один из судей отдал победу Поветкину (115:113), предпочтение другого досталось Хантеру (115:113). Еще один рефери зафиксировал ничейный результат (114:114). Итог боя – ничья.

Майкл Хантер – Александр Поветкин видео боя

Диллиан Уайт – Мариуш Вах

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) единогласным решением судей победил поляка Мариуша Ваха (35-6, 19 KO) в десятираундовом бою.

Уайт в целом был сильнее, что и подтвердили судейские записки: 98:93, 97:93, 97:93 в пользу британца.

Как известно, недавно Уайт был оправдан по делу об употреблении допинга. Британец провалил допинг-тест после победы над Оскаром Ривасом (26-1, 18 KO) прошлым летом, в результате чего Диллиан был лишен титула временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

Диллиан Уайт – Мариуш Вах видео боя

Филипп Хргович – Эрик Молина

Бывший претендент на пояс чемпиона мира американец Эрик Молина (26-6, 18 КО) опозорился в бою с бронзовым призером Олимпиады-2016 хорватом Филиппом Хрговичем (10-0, 8 KO) за пояс WBC International в супертяжелом весе.

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Американец побывал на настиле в конце первого раунда, в начале второго (здесь рефери не отсчитывал), затем снова во втором, ну и в третьем – уже окончательно. Два нокдауна и нокаут – убедительная победа хорвата и позорное выступление Молины.

Филипп Хргович – Эрик Молина видео боя