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Защитник "Ювентуса" Ругани, который заразился коронавирусом, обратился к общественности

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Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани впервые после обнаружения у него коронавируса прокомментировал ситуацию.

Что известно о состоянии Даниеле Ругани

Футболист рассказал, что он в порядке, поблагодарил медиков, а также попросил людей соблюдать правила безопасности, позволяющие избежать заражения.

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Вы знаете новости, и поэтому я хочу успокоить всех тех, кто беспокоится обо мне – я в порядке. В этот момент я обязан поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах с этой чрезвычайной ситуацией.

Я призываю всех соблюдать правила карантина, так как этот вирус не делает различий! Давайте сделаем это для себя, для наших любимых для всех окружающих,
– написал футболист в своем Instagram.

"Ювентус" сейчас проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. В частности, клуб составляет список лиц, которые непосредственно контактировали с игроком.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол Ювентус
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