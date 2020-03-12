Защитник "Ювентуса" Ругани, который заразился коронавирусом, обратился к общественности
Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани впервые после обнаружения у него коронавируса прокомментировал ситуацию.
Что известно о состоянии Даниеле Ругани
Футболист рассказал, что он в порядке, поблагодарил медиков, а также попросил людей соблюдать правила безопасности, позволяющие избежать заражения.
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Вы знаете новости, и поэтому я хочу успокоить всех тех, кто беспокоится обо мне – я в порядке. В этот момент я обязан поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах с этой чрезвычайной ситуацией.
Я призываю всех соблюдать правила карантина, так как этот вирус не делает различий! Давайте сделаем это для себя, для наших любимых для всех окружающих,
– написал футболист в своем Instagram.
"Ювентус" сейчас проводит все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. В частности, клуб составляет список лиц, которые непосредственно контактировали с игроком.
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