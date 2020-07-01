"Рух" предложил "Карпатам" финансовую помощь. Президент клуба Григорий Козловский готов покрыть расходы на все выездные матчи "львов" до конца сезона УПЛ.

Заявление Козловского опубликовано на официальном сайте "Руха".

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"Мы, футбольный клуб "Рух", свято убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. "Карпаты", клуб с богатыми традициями просто не имеет права бесславно завершить свое существование.

Президент "Руха" Григорий Козловский, как ярый болельщик львовского футбола, человек, который свято чтит футбольные и украинские традиции, готов в очередной раз протянуть руку помощи "зелено-белым". Григорий Козловский готов покрыть все расходы "Карпат" на выездные матчи, которые осталось сыграть в этом сезоне.

Если руководство "львов" готово принять финансовую помощь, просим обратиться в наш клуб и предоставить банковские реквизиты. "Карпаты" должны жить!", – говорится в заявлении.

Что происходит в "Карпатах"

29 июня "Карпаты" официально сообщили, что не поедут на матч УПЛ с "Мариуполем" из-за нехватки средств.

"Карпаты" заявляют, что не имеют собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности.

По версии клуба, один из владельцев клуба отказывается финансировать команду. Владельцами клуба являются две иностранные компании – "Мендел Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Смалийчуку, и" Крисал Холдингс", которая согласно документам принадлежит Кате Парпи.

СМИ называют фактическим владельцем 50% "львов" олигарха Игоря Коломойского.

Смалийчуку якобы не удалось наладить контакт с другой стороной.

"Львы" сообщили, что долгов перед командой нет. В то же время новый владелец Олег Смалийчук готов финансировать клуб на 50%.