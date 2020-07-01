"Рух" предложил финансовую помощь "Карпатам", которым грозит исключение из УПЛ
"Рух" предложил "Карпатам" финансовую помощь. Президент клуба Григорий Козловский готов покрыть расходы на все выездные матчи "львов" до конца сезона УПЛ.
Заявление Козловского опубликовано на официальном сайте "Руха".
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"Мы, футбольный клуб "Рух", свято убеждены, что в трудную минуту каждый украинец должен быть готов подставить плечо ближнему. Галичане не оставляют в беде брата, который нуждается в помощи. "Карпаты", клуб с богатыми традициями просто не имеет права бесславно завершить свое существование.
Президент "Руха" Григорий Козловский, как ярый болельщик львовского футбола, человек, который свято чтит футбольные и украинские традиции, готов в очередной раз протянуть руку помощи "зелено-белым". Григорий Козловский готов покрыть все расходы "Карпат" на выездные матчи, которые осталось сыграть в этом сезоне.
Если руководство "львов" готово принять финансовую помощь, просим обратиться в наш клуб и предоставить банковские реквизиты. "Карпаты" должны жить!", – говорится в заявлении.
Что происходит в "Карпатах"
29 июня "Карпаты" официально сообщили, что не поедут на матч УПЛ с "Мариуполем" из-за нехватки средств.
"Карпаты" заявляют, что не имеют собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности.
По версии клуба, один из владельцев клуба отказывается финансировать команду. Владельцами клуба являются две иностранные компании – "Мендел Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Смалийчуку, и" Крисал Холдингс", которая согласно документам принадлежит Кате Парпи.
СМИ называют фактическим владельцем 50% "львов" олигарха Игоря Коломойского.
Смалийчуку якобы не удалось наладить контакт с другой стороной.
"Львы" сообщили, что долгов перед командой нет. В то же время новый владелец Олег Смалийчук готов финансировать клуб на 50%.