Лидер Первой лиги Украины львовский "Рух" неожиданно прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым. Это уже вторая отставка в "Рухе" в сезоне 2019/2020.

О расторжении контракта с Бакаловым сообщает официальный сайт "Руха".

Кстати Первая лига официально назвала дату возобновления сезона

Бакалов подал в отставку

Как сообщает сайт "желто-черных", Бакалов подал в отставку из-за "непростой жизненной ситуации".

"Здоровье человека – главное его богатство – имеет первостепенное значение!", – говорится в сообщении клуба.

"Рух" не сыграл ни одного официального матча с Бакаловым

Бакалов возглавил команду в декабре 2019-го года. В течение последних пяти месяцев специалист готовил футболистов к старту весенней части чемпионата в Первой лиге.

Под руководством Бакалова "Рух" провел 13 спаррингов, 9 из которых завершились победами.

Наставник не успел дебютировать во главе "Руха" в официальных матчах в связи с переносом старта Первой лиги из-за карантина в Украине.

До Бакалова "Рух" возглавлял Леонид Кучук. Под его руководством "Рух" набрал 39 очков и возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.