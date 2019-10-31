"Рух" оштрафовали на полмиллиона гривен за слова Козловского об арбитре

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ решил наказать "Рух" за слова президента клуба Григория Козловского. Львовяне заплатят денежный штраф.

Козловский нецензурно высказался в адрес официальных лиц матча 1/16 финала Кубка Украины против "Мариуполя". Игра состоялась 2 октября во Львове и минимальную победу одержали "азовцы".

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КДК УАФ принял решение, что "Рух" обязан внести обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен, сообщает сайт УАФ.

Также ФК "Рух" условно лишен трех очков в чемпионате Украины среди команд Первой лиги.

Что сказал Козловский?

Григорий Козловский остро прокомментировал поражение команды от "Мариуполя". Он поддержал болельщиков, которые нецензурно выкрикивали оскорбления в адрес главного судьи матча Дмитрия Кривушкина.

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"Хочу проявить уважение к команде "Мариуполь". Но чем ближе мы к высшей лиге, тем больше я понимаю комментарии "Динамо", что такое донецкое судейство. Сегодня, я извиняюсь, что буду прямолинейным, но все пришедшие люди вслух кричали "судья – пид**ас". Вы знаете, мне как президенту трудно не согласиться – пид**ас.

Посмотрите, может, они думают, что люди не разбираются в футболе: что такое дух, что такое игра, праздник. Все ради результата? Чем выше туда, в Высшую лигу, тем лучше понимаю, что такое донецкое судейство. Сегодня впервые сыграли с командой Высшей лиги, но вы слышали, что кричали? Или они думают, что в футболе разбираются только донецкие команды? Мы все видим и понимаем.

Если так будет в Высшей лиге, думаю, наш чемпионат закончится года через два-три. Потому что с такими судьями и такой работой – вы знаете, я уже имею две ходки, пусть третью дают. Но я выражаю мнение людей, и как президент не могу с ней не согласиться, потому что с ней согласен", – сказал Козловский.

Был ли ранее Козловский дисквалифицирован?Впервые Козловский был дисквалифицирован за то, что угрожал арбитрам после матча кубка "Движение" – "Арсенал". Он получил год дисквалификации, которую апелляционный комитет сократил до 6 месяцев плюс финансовые санкции.



В 2017 году Козловского наказали на 2 года за то, что он несколько раз выбегал на поле во время поединка с "Жемчужиной": остановил игру, находился в зонах, где запрещено, на повышенных тонах общался с арбитрами и игроками команды-соперницы.