Руис сделал неожиданное заявление о месте реванша с Джошуа

Мексиканский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис заявляет, что не намерен драться с британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Руис хочет, чтобы бой состоялся в США.

Руис настаивает на том, что реванш с британцем Джошуа состоится на его условиях.

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Я знаю, что все только и говорят о нашем поединке. Вскоре появятся настоящие новости. Бой состоится в ближайшее время. Получит ли Джошуа реванш? Да, конечно, мы дадим ему реванш. Но он пройдет на моих условиях. Мы намерены провести поединок в США.



Боится ли меня Джошуа? Естественно. Как вы думаете, зачем он пытается устроить бой в Саудовской Аравии? Я уже говорил, что у меня нет никаких преимуществ в США. В любом случае реванш состоится в ближайшем будущем,

– сказал Руис.

Как известно, реванш Руиз – Джошуа официально состоится 7 декабря в Саудовской Аравии на арене в Эр-Рияде. Такое решение было принято командами боксеров. Пока не известно, можно ли изменить место проведения поединка, о чем заявляет Руис.

Первый бой между боксерами состоялся 2-го июня. Джошуа четыре раза побывал в нокдауне,

и рефери решил остановить бой в седьмом раунде.

Для Энтони это первое поражение в карьере, до этого он победил в 22 боях, в том числе Владимира Кличко, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира. Для британца это был первый бой в США.

29-летний Энди Руис-младший провел 33 поединка и проиграл только однажды (Джозефу Паркеру за звание чемпиона по версии WBO).

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