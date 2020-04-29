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Руй Кошта: Я служил Шевченко в "Милане" и был очень счастливым человеком

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Руй Кошта
Руй Кошта / ФК "Бенфика"

Легендарный футболист "Милана" и сборной Португалии Руй Кошта доволен, что за свою карьеру поиграл со множеством качественных форвардов, среди которых был и украинец Андрей Шевченко.

Об этом сам футболист рассказал в интервью Violanews.com.

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Мне повезло сыграть с таким большим количеством отличных нападающих. Как 10-й номер я не могу пожаловаться. В "Фиорентине" я подыгрывал Батистуте, Кьезе, Бальбо, Миятовичу, Эдмундо, Оливейре, а в "Милане" мне пришлось служить Шевченко, Индзаги, Креспо, Виейре... Я был очень счастливым человеком.

"Во время карантина у меня была возможность посмотреть по телевизору некоторые старые игры, сыгранные со сборной на чемпионатах Европы и мира, было неплохо видеть себя игроком после стольких лет", – сказал Кошта.

За свою профессиональную карьеру Руй Кошта защищал цвета "Фиорентины", "Бенфики" и "Милана". С "россонери" в 2003-м португалец выиграл Лигу чемпионов.


Андрей Шевченко и Руй Кошта (по центру)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта ФК Милан Андрей Шевченко Спорт Футбол
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