Руководителя ФФУ Андрея Павелко избрали в руководящий орган УЕФА

В четверг, 7 февраля, во время 43-й Конгресс УЕФА в Риме, состоялись выборы в исполнительный комитет союза и нового руководителя.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко по итогам голосования был избран в обновленный состав Исполкома УЕФА на четыре года.

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Также по итогам голосования действующий президент УЕФА Александер Чеферин единогласно переизбран на новый срок – до 2023 года.

Это будет второй срок для Александера Чеферина на посту президента Союза европейских футбольных ассоциаций. Впервые он был избран президентом УЕФА в сентябре 2016 года после отставки Мишеля Платини. Тогдашнего руководителя УЕФА и его коллегу – экс-главу ФИФА Зеппа Блаттера – признали виновными в нарушении этики за денежный перевод в почти 2 миллиона долларов. Платини тогда отстранили от футбола на шесть лет. Впоследствии Спортивный арбитражный суд в понедельник сократил этот срок до четырех лет и уменьшил размер штрафа, который должен выплатить Платини с 80 до 60 тысяч швейцарских франков.

Кто такой Андрей Павелко



Андрей Павелко – президент Федерации футбола Украины. А также депутат Верховной Рады (прошел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко" под 33-м номером), заместитель председателя фракции БПП, председатель Комитета ВРУ по вопросам бюджета.



Во время проведения финала Лиги чемпионов Украины в Киеве в 2018 году названная дочь Андрея Павелко фотографировалась с Кубком ЛЧ в автомобиле. Сам трофей возили по городам Украины. Во время такого тура трофей выставили в одном из храмов Днепра, где Павелко держит его со своим тестем, криминальным авторитетом Александром Петровским, известным как "Нарик".



В июне 2018 года НАБУ открыла дело по факту коррупции в Федерации футбола Украины, президентом которой является Павелко. Согласно расследованию программы "Схемы", в 2016 году Павелко через подставную компанию в ОАЭ закупил для ФФУ оборудование для производства травы для футбольных полей по завышенным на 20% ценам, что позволило ему незаконно получить 1 миллион долларов.

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