Руководство "Кардиффа" объяснило, почему пока не заплатило за трансфер Эмилиано Сала "Нанту"

75 Читати новину українською
"Кардифф" пока не заплатил за трансфер Эмилиано Сала
"Кардифф" пока не заплатил за трансфер Эмилиано Сала / Sports Illustrated

Валлийский "Кардифф Сити" пока не перевел 15 миллионов фунтов французскому "Нанту" за трансфер форварда Эмилиано Сала. Последний погиб, когда направлялся самолетом в новую команду уже после подписания контракта.

Как сообщил президент "Кардиффа" Мехмет Далман, в клубе не отказываются от уплаты этой суммы. Однако они сейчас собирают информацию. Об этом он рассказал в комментарии BBC.

"Мы все еще находимся в процессе сбора информации, и этот процесс будет продолжаться. И когда мы достигнем уровня, где у нас будет достаточно информации, я уверен, что мы сядем с "Нантом" и будем двигаться вперед", – убежден Далман.

Читайте также: Девушка Эмилиано Сала раскрыла свою личность после гибели футболиста: фото

По словам президента "Кардиффа", в клубе пытаются получить полную картину событий.

"Мы просто говорим, пожалуйста, поймите, что есть много вопросов, на которые необходимо ответить, и это то, что мы пытаемся сделать", – заявил Далман.

При этом "Нант" может подать на "Кардифф" иск о выплате суммы за трансфер Эмилиано Сала.

"Нант" говорит о деньгах, которые им принадлежат, и хочет подать иск. Но мы не согласны с этим, учитывая чрезвычайность ситуации и трагические обстоятельства. Мы не делаем положительных или отрицательных заявлений, просто просим подождать, потому что есть много вопросов", – подытожил Мехмет Далман.

Что случилось с Эмилиано Сала?

  • Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
  • После сообщения об исчезновении самолета, была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была довольно большой.
  • 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсона почти не было.
  • После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
  • В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
  • 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.
  • Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы над Ла-Маншем, во время которой погибли Эмилиано Сала и Дэйв Ибботсон, будет опубликован до конца февраля 2019 года.
blog_ava
Поздравления с Днем Святого Валентина: лучшая подборка
сегодня
753
Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
сегодня 21:55 Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
80
Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
сегодня 19:30 Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
62
Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
сегодня 17:19 Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
253
Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
сегодня 14:19 Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
59
Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
сегодня 09:51 Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
103
Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
сегодня 00:02 Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
427
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук