Руководство "Кардиффа" объяснило, почему пока не заплатило за трансфер Эмилиано Сала "Нанту"

Валлийский "Кардифф Сити" пока не перевел 15 миллионов фунтов французскому "Нанту" за трансфер форварда Эмилиано Сала. Последний погиб, когда направлялся самолетом в новую команду уже после подписания контракта.

Как сообщил президент "Кардиффа" Мехмет Далман, в клубе не отказываются от уплаты этой суммы. Однако они сейчас собирают информацию. Об этом он рассказал в комментарии BBC.

"Мы все еще находимся в процессе сбора информации, и этот процесс будет продолжаться. И когда мы достигнем уровня, где у нас будет достаточно информации, я уверен, что мы сядем с "Нантом" и будем двигаться вперед", – убежден Далман.

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По словам президента "Кардиффа", в клубе пытаются получить полную картину событий.

"Мы просто говорим, пожалуйста, поймите, что есть много вопросов, на которые необходимо ответить, и это то, что мы пытаемся сделать", – заявил Далман.

При этом "Нант" может подать на "Кардифф" иск о выплате суммы за трансфер Эмилиано Сала.

"Нант" говорит о деньгах, которые им принадлежат, и хочет подать иск. Но мы не согласны с этим, учитывая чрезвычайность ситуации и трагические обстоятельства. Мы не делаем положительных или отрицательных заявлений, просто просим подождать, потому что есть много вопросов", – подытожил Мехмет Далман.

Что случилось с Эмилиано Сала?