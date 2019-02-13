Руководство "Кардиффа" объяснило, почему пока не заплатило за трансфер Эмилиано Сала "Нанту"
Валлийский "Кардифф Сити" пока не перевел 15 миллионов фунтов французскому "Нанту" за трансфер форварда Эмилиано Сала. Последний погиб, когда направлялся самолетом в новую команду уже после подписания контракта.
Как сообщил президент "Кардиффа" Мехмет Далман, в клубе не отказываются от уплаты этой суммы. Однако они сейчас собирают информацию. Об этом он рассказал в комментарии BBC.
"Мы все еще находимся в процессе сбора информации, и этот процесс будет продолжаться. И когда мы достигнем уровня, где у нас будет достаточно информации, я уверен, что мы сядем с "Нантом" и будем двигаться вперед", – убежден Далман.
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По словам президента "Кардиффа", в клубе пытаются получить полную картину событий.
"Мы просто говорим, пожалуйста, поймите, что есть много вопросов, на которые необходимо ответить, и это то, что мы пытаемся сделать", – заявил Далман.
При этом "Нант" может подать на "Кардифф" иск о выплате суммы за трансфер Эмилиано Сала.
"Нант" говорит о деньгах, которые им принадлежат, и хочет подать иск. Но мы не согласны с этим, учитывая чрезвычайность ситуации и трагические обстоятельства. Мы не делаем положительных или отрицательных заявлений, просто просим подождать, потому что есть много вопросов", – подытожил Мехмет Далман.
Что случилось с Эмилиано Сала?
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой. Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
- После сообщения об исчезновении самолета, была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была довольно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Сала и Дэйва Ибботсона почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист. Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Сала.
- Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы над Ла-Маншем, во время которой погибли Эмилиано Сала и Дэйв Ибботсон, будет опубликован до конца февраля 2019 года.