Руководство "Ворсклы" дало новому тренеру 4 матча, – журналист
15 ноября бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Юрий Максимов сменил на посту наставника "Ворсклы" Виталия Косовского.
Ведущий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о задачах нового главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова.
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В последние год-полтора все стратегические решения принимала связка вице-президента Лисака и спортивного директора Фундерата. Решение о приглашении Максимова произошло после встречи владельца клуба Константина Жеваго с руководством. Президент команды Черняк первым набрал Максимова. Пожалуй, вектор влияния по "Ворскле" немного изменился.
По нашей информации, Максимову дали 4 матча. Он не исполняющий обязанности, а главный тренер. Но ему руководство поставило задачу разобраться за 4 матча,
– сказал Спиваковский.
К слову, в следующих 4 турах "Ворскла" в УПЛ сыграет с "Днепром-1", "Колосом", "Александрией" и "Карпатами".