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Руководство "Ворсклы" откажется от половины зарплаты из-за пандемии коронавируса

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Олег Лысак / Скриншот

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак сообщил о вынужденных финансовых ограничениях в клубе из-за остановки УПЛ.

Лысак отметил, что менеджеры полтавчан откажутся от части своей зарплаты в пользу клуба.

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Нам точно придется отказаться от какой-то части зарплат. Если ситуация не ухудшится, то это 50%. Речь идет о президенте клуба Романе Черняке, обо мне, спортивном директоре, главном бухгалтере, коммерческом и техническом директорах. Словом, обо всех, от кого зависит деятельность клуба.

На сегодня мы готовы к такому шагу, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы клуб жил и развивался. Приятно, что когда обсуждали этот вопрос, ни у кого не возникло никаких возражений,
– сказал Лысак в интервью "Полтавщина Спорт".

  • После 23-х туров УПЛ "Ворскла" расположилась на 10-й строчке. Турнир приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса.
  • "Ворскла" выделила 2,5 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус в Украине Футбол Новости Спорта Спорт ФК Ворскла
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