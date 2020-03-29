Руководство "Ворсклы" откажется от половины зарплаты из-за пандемии коронавируса

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак сообщил о вынужденных финансовых ограничениях в клубе из-за остановки УПЛ.

Лысак отметил, что менеджеры полтавчан откажутся от части своей зарплаты в пользу клуба.

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Нам точно придется отказаться от какой-то части зарплат. Если ситуация не ухудшится, то это 50%. Речь идет о президенте клуба Романе Черняке, обо мне, спортивном директоре, главном бухгалтере, коммерческом и техническом директорах. Словом, обо всех, от кого зависит деятельность клуба.

На сегодня мы готовы к такому шагу, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы клуб жил и развивался. Приятно, что когда обсуждали этот вопрос, ни у кого не возникло никаких возражений,

– сказал Лысак в интервью "Полтавщина Спорт".

После 23-х туров УПЛ "Ворскла" расположилась на 10-й строчке. Турнир приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса.

"Ворскла" выделила 2,5 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

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