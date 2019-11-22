Румыния или победитель пути D: с кем еще сборная Украины сыграет на Евро-2020

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Сборная Украины / ffu.ua

Состоялась жеребьевка участников плей-офф Лиги наций УЕФА, которые разыграют между собой четыре путевки в финальную стадию Евро-2020. После жеребьевки сборная Украины узнала потенциального соперника по групповому этапу.

Сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 гарантированно сыграет в группе C. Уже известно одного соперника "сине-желтых" – это сборная Нидерландов. Как известно, украинцы попали в группу C как первые сеяные. Нидерланды – вторые.

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Сборной Украины осталось узнать соперника из третьей и четвертой корзин.

Из третьей корзины сборная Украины может сыграть против 5 команд: Австрия, Чехия, Турция, Швеция, Португалия. Соперника из этой корзины украинцы узнают во время жеребьевки 30 ноября.

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Из четвертой корзины Украине может достаться Румыния. Если Румыния выиграет плей-офф, то гарантированно сыграет в группе C, поскольку является страной-хозяйкой Евро-2020.

В полуфинале румыны сыграют против Исландии. В другом полуфинале – Болгария встретится с Венгрией.

В случае победы Венгрии в стыковых матчах, эта команда станет одной из хозяек группы F.

Поэтому украинской команде достанется команда с пути D. В пути D Грузия играет против Беларуси, а Северная Македония с Косово.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Евро-2020
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