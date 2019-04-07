Руни едва не оторвал ноги сопернику и сразу был удален: видео
Легендарный английский футболист Уэйн Руни, который в США выступает за "Ди Си Юнайтед" впервые в заокеанской карьере заработал красную карточку.
Случилось это в матче против "ФК Лос-Анджелес", который команда Руни проиграла с разгромным счетом 0:4.
Читайте также: Лидер сборной Украины рискует пропустить матчи с Сербией и Люксембургом
На 52-й минуте при счете 0:3 Руни потерял мяч, сразу бросился в подкат и попал в ногу Диего Росси. Сначала арбитр оценил поведение англичанина желтой карточкой, но позже пересмотрел повтор и ужесточил наказание.
На счету Руни 4 гола в пяти матчах нового сезона. В одном из матчей Уэйн забил невероятный гол со штрафного.
"Ди Си" занимает третье место в Восточной конференции, а "Лос-Анджелес" лидирует на западе.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла престижный турнир в Япониисегодня , 12:45
-
Дубль футболиста сборной Украины помог команде сохранить лидерство в чемпионате Бельгии: видео6 апреля , 23:45
-
"Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала6 апреля , 13:55
Комментарии