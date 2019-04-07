Руни едва не оторвал ноги сопернику и сразу был удален: видео

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Уэйн Руни
Уэйн Руни / twitter.com

Легендарный английский футболист Уэйн Руни, который в США выступает за "Ди Си Юнайтед" впервые в заокеанской карьере заработал красную карточку.

Случилось это в матче против "ФК Лос-Анджелес", который команда Руни проиграла с разгромным счетом 0:4.

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На 52-й минуте при счете 0:3 Руни потерял мяч, сразу бросился в подкат и попал в ногу Диего Росси. Сначала арбитр оценил поведение англичанина желтой карточкой, но позже пересмотрел повтор и ужесточил наказание.

На счету Руни 4 гола в пяти матчах нового сезона. В одном из матчей Уэйн забил невероятный гол со штрафного.

"Ди Си" занимает третье место в Восточной конференции, а "Лос-Анджелес" лидирует на западе.

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Теги: Спорт Футбол
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