Руни забил сказочный гол в чемпионате США: видео

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Уэйн Руни
Уэйн Руни / MLS

Английский футболист Уэйн Руни помог своей американской команде "Ди Си Юнайтед" победить в матче МЛС "Орландо Сити".

На шестой минуте 33-летний Руни ассистировал Стиву Бирнбому, который открыл счет. За 15 минут до конца первого тайма Уэйн отличился сам.

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Судья назначил штрафной возле углового флага и англичанин подошел к мячу. Соперники ждали навеса, но Руни пробил прямо в ворота.

"Ди Си Юнайтед" победил со счетом 2:1. Команда Руни возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Руни переехал выступать в США в 2018 году. До этого игрок выступал за "Эвертон", а также "Манчестер Юнайтед". С последними Руни 5 раз выигрывал чемпионат Англии, 4 раза Кубок Футбольной лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы, шесть раз Суперкубок Англии, Кубок Англии и Клубный чемпионат мира.

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Теги: Спорт Футбол
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