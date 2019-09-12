РУСАДА продержали украинского шахматиста Пономарева 2:00 и он проиграл игру
Украинский шахматист Руслан Пономарев выразил недовольство длительным допинг-контролем на FIDE World Cup. Украинец проиграл на чемпионат мира в российском Ханты-Мансийске.
В своем твиттере украинский шахматист жалуется, что РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) продержало его два часа после первой партии.
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После первой игры я потратил буквально два часа на допинг-тест с РУСАДА, нанятого FIDE, вместо того, чтобы отдыхать и готовиться ко второй игре. Почему так долго? Почему это не была WADA? Был ли я случайно выбран? Я надеюсь сыграть лучше в ближайшее время,
– написал Пономарев.
Экс-чемпион мира по версии Международной шахматной федерации уступил в первом раунде россиянину Андрею Есипенко (0,5:1,5) и завершил выступление на турнире.
Решающей оказалась первая партия, в которой Пономарев, по собственному признанию, сделал не тот ход.
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