РУСАДА продержали украинского шахматиста Пономарева 2:00 и он проиграл игру

Украинский шахматист Руслан Пономарев выразил недовольство длительным допинг-контролем на FIDE World Cup. Украинец проиграл на чемпионат мира в российском Ханты-Мансийске.

В своем твиттере украинский шахматист жалуется, что РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) продержало его два часа после первой партии.

Читайте также: Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать карьеру, – Музычук

После первой игры я потратил буквально два часа на допинг-тест с РУСАДА, нанятого FIDE, вместо того, чтобы отдыхать и готовиться ко второй игре. Почему так долго? Почему это не была WADA? Был ли я случайно выбран? Я надеюсь сыграть лучше в ближайшее время,

– написал Пономарев.

1/2 I should probably blame only myself for such a bad play during FIDE World Cup. At the first game my home preparation was 16.Ng6. I played 16.Bc1?! instead. My opponent didn't play well either and let me escape for a draw with 47.Ke6 instead of 47.b4? — Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 11 сентября 2019 г.

2/2 But after 1st game I spent literally 2 hours from 19:57 till 21:56 for the doping test with Rusada hired by FIDE instead of resting and prepare for the 2nd game. Why so long? Why it was not WADA? Was I randomly selected?! I hope to play better soon. — Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 11 сентября 2019 г.

Экс-чемпион мира по версии Международной шахматной федерации уступил в первом раунде россиянину Андрею Есипенко (0,5:1,5) и завершил выступление на турнире.

Решающей оказалась первая партия, в которой Пономарев, по собственному признанию, сделал не тот ход.