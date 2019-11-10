Руслан Малиновский получил травму и может не сыграть за "Аталанту"
Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил повреждения на тренировке "Аталанты". Поэтому его участие в матче чемпионата Италии остается под вопросом.
Информацию о травме Малиновского озвучил главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.
"К сожалению, в четверг Руслан Малиновский получил травму во время тренировок", – приводит слова тренера Football-Italia.
Читайте также: "Динамо" не захотело взять бывшего игрока "Барселоны" за отказ пробежать тест Купера
При этом детали повреждения украинского полузащитника остаются неизвестными.
В воскресенье, 10 ноября, "Аталанта" на выезде сыграет против "Сампдории".
Напомним, Малиновский в этом сезоне сыграл за "Аталанту" в 13 матчах, в которых забил один гол. Полузащитник получил вызов в сборную Украины на матчи против Эстонии (14 ноября, Запорожье) и Сербии (17 ноября, Белград).
Читайте также: Безус получил вызов в сборную Украины