Руслан Малиновский получил травму и может не сыграть за "Аталанту"

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил повреждения на тренировке "Аталанты". Поэтому его участие в матче чемпионата Италии остается под вопросом.

Информацию о травме Малиновского озвучил главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

"К сожалению, в четверг Руслан Малиновский получил травму во время тренировок", – приводит слова тренера Football-Italia.

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При этом детали повреждения украинского полузащитника остаются неизвестными.

В воскресенье, 10 ноября, "Аталанта" на выезде сыграет против "Сампдории".

Напомним, Малиновский в этом сезоне сыграл за "Аталанту" в 13 матчах, в которых забил один гол. Полузащитник получил вызов в сборную Украины на матчи против Эстонии (14 ноября, Запорожье) и Сербии (17 ноября, Белград).

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