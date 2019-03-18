Руслан Малиновский забил гол за "Генк", но его команда не смогла победить: видео

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился в чемпионате Бельгии. Игрок забил в выездном матче в ворота "Зюлте-Варегема", но это не помогло его команде одержать победу.

После того, как Харбауи вывел хозяев вперед на тринадцатой минуте ударом с пенальти, Малиновский сравнял счет уже через шесть минут. Украинец отличился ударом головой после навеса от партнера.

Читайте также: Нападающий сборной Украины забил два гола в чемпионате Бельгии: видео

Видео гола Малиновского

Ито еще до перерыва, а Троссард уже после отдыха забили в ворота "Зюлте-Варегема". И удержать преимущество в этом матче игроки "Генка" не сумели. Сначала Уолш сократил отставание, а уже на третьей компенсированной минуте Харбауи сравнял счет во встрече.

Несмотря на это, "Генк" продолжает оставаться лидером чемпионата Бельгии. Для Малиновского это девятый гол в чемпионате. До этого он не мог забить в одиннадцати играх подряд.