Руслан Малиновский забил гол за "Генк", но его команда не смогла победить: видео

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился в чемпионате Бельгии. Игрок забил в выездном матче в ворота "Зюлте-Варегема", но это не помогло его команде одержать победу.

После того, как Харбауи вывел хозяев вперед на тринадцатой минуте ударом с пенальти, Малиновский сравнял счет уже через шесть минут. Украинец отличился ударом головой после навеса от партнера.

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Видео гола Малиновского

Ито еще до перерыва, а Троссард уже после отдыха забили в ворота "Зюлте-Варегема". И удержать преимущество в этом матче игроки "Генка" не сумели. Сначала Уолш сократил отставание, а уже на третьей компенсированной минуте Харбауи сравнял счет во встрече.

Несмотря на это, "Генк" продолжает оставаться лидером чемпионата Бельгии. Для Малиновского это девятый гол в чемпионате. До этого он не мог забить в одиннадцати играх подряд.

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Теги: Спорт Футбол Руслан Малиновский Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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