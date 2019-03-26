Руслан Ротань выиграл первый турнир с молодежной сборной Украины

В последнем матче на международном турнире Antalya Cup 2019 в Турции молодежная сборная Украины сыграла вничью с командой Латвии и победила на соревнованиях.

Латвия (U-21) – Украина (U-21) 1:1

Голы: Романчук, 90+1 (авт.) – Русин, 15

Нереализованный пенальти: Латвия, 66

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Четвертый игровой день на турнире оказался для молодежной сборной Украины ничейным – команда добыла очко в игре с командой Латвии, что позволило украинцам остаться во главе турнирной таблицы.

Украинцы на протяжении всего матча были впереди, но упустили победу на последних минутах игры.

Ранее сине-желтые сыграли с Эстонией (0:0, этот матч украинцам в турнирный зачет не шел), Македонией (3:1) и Казахстаном (2:0).

Ничья с Латвией, с оглядкой на результат матча Эстония – Македония, позволила команде Руслана Ротаня стать победителем международного турнира.

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