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Русская жена бывшего игрока "Шахтера" Луиса Адриано пожаловалась на расизм

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Жена бывшего форварда донецкого "Шахтера" Луиса Адриано Екатерина Дорожко пожаловалась, что ей постоянно поступают угрозы из-за цвета кожи ее мужа

В Instagram Екатерину Дорожко спросили, много ли над ней насмехаются относительно цвета кожи ее мужа.

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"Мне просто каждый день желают смерти, чтобы я заболела и так далее. Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей", – ответила Екатерина Дорожко.


Жена Луиса Адриано жалуется на расизм (фото: Tribuna.com)

  • Луис Адриано выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 до 2014 годов. Он сыграл в 162 играх, забив 77 голов.
  • Летом 2015 года перешел в "Милан" за 8 миллионов евро.
  • И уже в январе 2017 года подписал соглашение с московским "Спартаком". Именно во время выступления за российский клуб он и познакомился с Екатериной Дорожко, которая стала его женой.
  • При этом на то время Луис Адриано был женат – в Бразилии у него была жена Камила и трое детей. Однако их он бросил ради россиянки Юлии Мезенцевой. Но впоследствии и ее променял именно на Екатерину Дорожко.
  • Летом 2019 года Луис Адриано перешел в бразильский "Палмейрас", за который выступает и сейчас.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Расизм
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