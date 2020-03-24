Русская жена бывшего игрока "Шахтера" Луиса Адриано пожаловалась на расизм

Жена бывшего форварда донецкого "Шахтера" Луиса Адриано Екатерина Дорожко пожаловалась, что ей постоянно поступают угрозы из-за цвета кожи ее мужа

В Instagram Екатерину Дорожко спросили, много ли над ней насмехаются относительно цвета кожи ее мужа.

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"Мне просто каждый день желают смерти, чтобы я заболела и так далее. Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей", – ответила Екатерина Дорожко.



Жена Луиса Адриано жалуется на расизм (фото: Tribuna.com)

Луис Адриано выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 до 2014 годов. Он сыграл в 162 играх, забив 77 голов.

Летом 2015 года перешел в "Милан" за 8 миллионов евро.

И уже в январе 2017 года подписал соглашение с московским "Спартаком". Именно во время выступления за российский клуб он и познакомился с Екатериной Дорожко, которая стала его женой.

При этом на то время Луис Адриано был женат – в Бразилии у него была жена Камила и трое детей. Однако их он бросил ради россиянки Юлии Мезенцевой. Но впоследствии и ее променял именно на Екатерину Дорожко.

Летом 2019 года Луис Адриано перешел в бразильский "Палмейрас", за который выступает и сейчас.

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