Русский Лебедев и британец Околи могут сражаться за пояс чемпиона, который принадлежит Усику

Британский боксер Лоуренс Околи может побороться за пояс чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Он принадлежит украинцу Александру Усику. Соперником британца может стать россиянин Денис Лебедев.

Британский промоутер Эдди Хирн, который ведет дела британского проспекта Лоуренса Околи (12-0, 9 КО) заявил, что он близок к поединку с Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО) за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.

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Пояс WBA в тяжелом весе сейчас принадлежит другому подопечному Хирна – украинцу Александру Усику. Он следующий бой может провести 18 мая (бой могут перенести на 17 мая). Его вероятный соперник – камерунец Карлос Такам. Это будет бой в супертяжелом весе. Как только будет официально объявлено о проведении этого поединка, Усик будет вынужден отказаться от своих чемпионских поясов в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBF. И именно Лебедев является главным претендентом на звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.