Русский Лебедев и британец Околи могут сражаться за пояс чемпиона, который принадлежит Усику

11 Читати новину українською
Лоуренс Околи
Лоуренс Околи / Bad Left Hook

Британский боксер Лоуренс Околи может побороться за пояс чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Он принадлежит украинцу Александру Усику. Соперником британца может стать россиянин Денис Лебедев.

Британский промоутер Эдди Хирн, который ведет дела британского проспекта Лоуренса Околи (12-0, 9 КО) заявил, что он близок к поединку с Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО) за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA.

Читайте также: Спасибо за этот опыт, чемпион: Кличко и Усик провели совместную тренировку (фото)

Пояс WBA в тяжелом весе сейчас принадлежит другому подопечному Хирна – украинцу Александру Усику. Он следующий бой может провести 18 мая (бой могут перенести на 17 мая). Его вероятный соперник – камерунец Карлос Такам. Это будет бой в супертяжелом весе. Как только будет официально объявлено о проведении этого поединка, Усик будет вынужден отказаться от своих чемпионских поясов в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBF. И именно Лебедев является главным претендентом на звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

blog_ava
Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
сегодня
3035
Теги: Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Жуниор Мораес прокомментировал скандал вокруг его натурализации
сегодня 18:23 Жуниор Мораес прокомментировал скандал вокруг его натурализации
277
Во время игры в футбол умер журналист, который выжил в авиакатастрофе клуба "Шапекоэнсе"
сегодня 15:22 Во время игры в футбол умер журналист, который выжил в авиакатастрофе клуба "Шапекоэнсе"
102
Даты матчей 1/4 финала и 23 тура УПЛ, которые перенесли из-за выборов президента Украины
сегодня 13:41 Даты матчей 1/4 финала и 23 тура УПЛ, которые перенесли из-за выборов президента Украины
68
Звездного МакГрегора обвиняют в сексуальном насилие, он только завершив карьеру
сегодня 12:22 Звездного МакГрегора обвиняют в сексуальном насилие, он только завершив карьеру
44
Украина помешала проведению футбольного матча с командой из оккупированного Крыма в Турции
26 марта 21:58 Украина помешала проведению футбольного матча с командой из оккупированного Крыма в Турции
312
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук