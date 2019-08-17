Рыбалка и катание на лодке: как Ломаченко готовится к бою с Кэмпбеллом (видео)

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает подготовку к следующему поединку. Василий 31-го августа проведет бой против британца Люка Кэмпбелла.

Промоутерская компания Эдди Хирна Matchroom Boxing опубликовала видео, как Ломаченко готовится к бою, в котором на кону также будет стоять пояс WBC.

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Украинец находится в хорошем настроении и совмещает тренировки с отдыхом.

Ломаченко катается на лодке, занимается рыбалкой, а также играет в нечто похожее на теннис с волейболом. Кроме того, Василий активно тренируется в зале.

 

Бой Ломаченко – Кэмпбелл примет O2 Arena. Это многофункциональное спортивно-развлекательное сооружение в Лондоне, которое способно принять до 20 тысяч зрителей. Арена является мультифункциональной. Там проходят различные культурные и спортивные мероприятия.

На летних Олимпийских и Паралимпийских играх Арена принимала соревнования по спортивной гимнастике, полуфиналы и финалы по баскетболу и баскетболу на инвалидных колясках. С 2009 года на арене происходит итоговый теннисный турнир ATP.

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два принадлежат Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Ломаченко – Кэмпбелл Василий Ломаченко Бокс
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