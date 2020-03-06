С 2021 года клубы УПЛ должны иметь женскую команду

5 марта состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором был принят ряд важных решений, о которых президент УАФ Андрей Павелко рассказал на своей странице в Facebook.

В частности Андрей Павелко сообщил об утвержденной на исполкоме стратегии развития женского футбола.

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Исполком утвердил стратегию женского футбола на ближайшие 4 года. Она предусматривает настоящую революцию в клубном женском футболе. В частности, это обязательное наличие женских команд во всех клубах УПЛ c сезона 2021/2022. Это цели, для реализации которых нужно еще многое сделать,

– написал Павелко.