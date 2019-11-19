С 2022 года в биатлоне могут произойти революционные изменения

С 2022 года в регламент биатлонных соревнований могут внести серьезные изменения, касающиеся оружия.

По информации NRK, Европейская комиссия попросила Европейское химическое агентство изучить вопрос о возможном запрете использования свинца в спорте на открытом воздухе.

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Отметим, что свинец используется для изготовления пуль. Скорее всего, биатлонистам придется полностью перейти на лазерные винтовки.

В данный момент на официальных соревнованиях под эгидой IBU используются исключительно малокалиберные винтовки и пули из свинца.

Из лазерных винтовок биатлонисты стреляют во время Рождественской гонки в Гельзенкирхене. Сообщается, что запрет может быть введен в 2022 году.