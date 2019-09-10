С чего начать: несколько советов, которые пригодятся начинающему в фитнес-зале

Большинство желающих изменить себя ничего не хотят менять в своей жизни. Однако, чтобы изменить свое тело, вы должны быть готовы делать не столько, сколько можете, а столько, сколько будет необходимо. Ведь именно на таких принципах и строится спорт.

Если же вы окончательно решили заняться своим телом и пойти в спортивный зал, мы подготовили для вас несколько советов, которые пригодятся начинающим в спортзале. Они обязательно помогут вам сделать первые уверенные шаги на пути к красивому телу.

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Совет 1. Найдите компетентного в своем деле тренера

Как известно, лучше всего работать с профессионалом. Тренер вовсе не должен быть человеком, с которым можно поговорить искренне. Для этого лучше возьмите с собой друга или подругу. Для того, чтобы не сделать ошибку в выборе тренера, почитайте отзывы на сайте, спросите о результатах его клиентов. Кроме того, очень важен внешний вид человека. Ведь тренер должен вас мотивировать, а не давать возможность чувствовать себя Аполлоном на его фоне.

Совет 2. Подберите четкую программу тренировок

Существует несколько категорий людей – те, по которым видно, что они занимаются спортом, и те, по которым этого не заметно. Многие задают вопрос – в чем секрет? А ответ довольно прост – программа тренировок. В каждом фитнес-центре есть тренеры, которые могут разработать для клиента ее бесплатно или за небольшое вознаграждение. Кроме того, готовую программу можно найти в социальных сетях. Но не факт, что именно она принесет вам желаемый эффект.

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Совет 3. Начинайте свою тренировку с разминки

Иногда от новичков можно услышать такие слова: "Не буду тратить время на разминку, ведь зачем? Я же прошелся пешком до спортивного зала – вот уже можно и считать, что размялся". Это совсем не правильно. Любой спортсмен, даже если это не профессионал, скажет, что разминка очень важна. Ведь в этот момент температура тела постепенно поднимается, ускоряя обмен веществ. Таким образом, ваш организм готовится к более серьезным нагрузкам.

Совет 4. Не переусердствуйте

Опасность переутомиться на первых тренировках достаточно велика. Не стоит в первый же день выкладываться на полную – иначе завтра не сможете поднять и стакан воды. Если настолько не терпится рассказать друзьям и знакомым о своих успехах, лучше посетите еще одну "лайтовую" тренировку на следующий день. Ведь, если вы перестараетесь, это может сыграть с вами злую шутку. Ваши мышцы будут "ныть" от боли, вы не сможете даже ходить без ощущения усталости.

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После такого, следующий поход в спортзал будет вызывать только чувство ужаса. Самое главное понимать свой предел возможностей.

Автор: Назарий Дзюбановский