С "Динамо" легко нам точно не будет, – тренер "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал пресс-конференцию перед матчем с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

Сарри отметил сильные стороны игры киевского клуба. Также итальянец отметил не лучшую физическую форму своих подопечных.

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"У нас сейчас нет проблем с травмами и болезнями, однако игроки немного устали. Поэтому в матче Лиги Европы мы проведем небольшую ротацию. Однако это вовсе не означает, что мы отдаем предпочтение борьбе за попадание в первую четверку в АПЛ. Лига Европы – не менее важная цель для нас", – сказал Сарри.

Что касается "Динамо", то это очень хорошая молодая команда с очень быстрыми вингерами, которые особенно опасны на контратаках. Легко нам точно не будет, и чтобы пройти дальше, придется показать все, на что мы способны.

Кроме того, наставник "Челси" отметил гостевую статистику "Динамо": "Украинская команда одолела "Олимпиакос". Она регулярно доходит до последних этапов еврокубка. В них отличная статистика в выездных матчах: они проиграли лишь дважды в последних 12 встречах в гостях".

Матч Лиги Европы "Челси" – "Динамо" состоится в четверг, 7 марта. Начало встречи – в 22:00.

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