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С игроком "Барселоны" и японским легионером: состав сборной Украины в отборе на Евробаскет

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Сборная Украины по баскетболу / ФБУ

Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом определился с расширенным составом мужской национальной сборной Украины на первое окно квалификации Евробаскета-2021.

Всего были озвучены имена 22 игроков. Однако лишь 16 из них приедут на тренировочный сбор в Киеве, а 12 попадут в итоговую заявку на стартовые матчи отбора.

К слову: В сборную Украины натурализуют американского баскетболиста

Стоит отметить, что в списке нет двух баскетболистов, выступающих в НБА – Святослава Михайлюка и Алексея Леня.

Защитники:

Денис Лукашов (Прометей)
Виталий Зотов (Николаев)
Илья Сидоров (Прометей)
Иссуф Санон (Днепр)
Александр Мишула (Меркезефенди, Турция)
Максим Закурдаев (Днепр)
Кирилл Марченко (Химик)
Александр Липовый (Промитеас, Греция)
Богдан Близнюк (Киев-Баскет)

Форварды

Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы)
Павел Крутоус ("Киев-Баскет)
Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет)
Артем Ковалев (Химик)
Александр Беликов (Черкасские Мавпы)
Андрей Войналович (Химик)
Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания)
Сергей Павлов (Киев-Баскет)
Владимир Герун (Уникаха, Испания)
Вячеслав Петров (Киев-Баскет)

Центровые

Артем Пустовой (Барселона, Испания)
Вячеслав Кравцов (Неофінікс, Япония)
Владислав Коренюк (Киев-Баскет)

Напомним, что в рамках первого окна отбора на Евробасет-2021 наша команда сыграет против Австрии (выездной матч, 20 февраля) и Венгрии (23 февраля в Запорожье).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
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