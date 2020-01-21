С игроком "Барселоны" и японским легионером: состав сборной Украины в отборе на Евробаскет

Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом определился с расширенным составом мужской национальной сборной Украины на первое окно квалификации Евробаскета-2021.

Всего были озвучены имена 22 игроков. Однако лишь 16 из них приедут на тренировочный сбор в Киеве, а 12 попадут в итоговую заявку на стартовые матчи отбора.

К слову: В сборную Украины натурализуют американского баскетболиста

Стоит отметить, что в списке нет двух баскетболистов, выступающих в НБА – Святослава Михайлюка и Алексея Леня.

Защитники:

Денис Лукашов (Прометей)

Виталий Зотов (Николаев)

Илья Сидоров (Прометей)

Иссуф Санон (Днепр)

Александр Мишула (Меркезефенди, Турция)

Максим Закурдаев (Днепр)

Кирилл Марченко (Химик)

Александр Липовый (Промитеас, Греция)

Богдан Близнюк (Киев-Баскет)

Форварды

Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы)

Павел Крутоус ("Киев-Баскет)

Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет)

Артем Ковалев (Химик)

Александр Беликов (Черкасские Мавпы)

Андрей Войналович (Химик)

Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания)

Сергей Павлов (Киев-Баскет)

Владимир Герун (Уникаха, Испания)

Вячеслав Петров (Киев-Баскет)

Центровые

Артем Пустовой (Барселона, Испания)

Вячеслав Кравцов (Неофінікс, Япония)

Владислав Коренюк (Киев-Баскет)

Напомним, что в рамках первого окна отбора на Евробасет-2021 наша команда сыграет против Австрии (выездной матч, 20 февраля) и Венгрии (23 февраля в Запорожье).