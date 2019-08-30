"Александрия" получила соперников в Лиге Европы

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Соперник Александрии в Лиге Европы 2019 – результаты жеребьевки ЛЕ
"Александрия" получила соперников в Лиге Европы / fco.com.ua

"Александрия", которая дебютирует на групповом этапе Лиги Европы, получила соперников по групповому этапу. Подопечные Владимира Шарана попали в группу I.

"Александрия", которая была в четвертой "корзине" на групповом этапе сыграет против – немецкого "Вольфсбурга", бельгийского "Гента", французского "Сент-Этьена".

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Первый матч "Александрия" в Лиге Европы сыграет 19 сентября. Точный календарь матчей украинцев станет известен позже.

Финал Лиги Европы запланирован на 27 мая 2020 в польском Гданьске.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы ФК Александрия
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