"Александрия" получила соперников в Лиге Европы
"Александрия", которая дебютирует на групповом этапе Лиги Европы, получила соперников по групповому этапу. Подопечные Владимира Шарана попали в группу I.
"Александрия", которая была в четвертой "корзине" на групповом этапе сыграет против – немецкого "Вольфсбурга", бельгийского "Гента", французского "Сент-Этьена".
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Первый матч "Александрия" в Лиге Европы сыграет 19 сентября. Точный календарь матчей украинцев станет известен позже.
Финал Лиги Европы запланирован на 27 мая 2020 в польском Гданьске.
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