С кем-то перепутали: 20-летний футболист был застрелен возле своего дома в Эквадоре

20-летний футболист клуба из Эквадора "Гуаякиля" Эдвин Эспиноза был убит.

Трагическое событие произошло в субботу, 11 апреля, сообщает Sport.pl.

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Эспиноза находился возле своего дома в популярном районе Гуаякиля. В какой-то момент подошел преступник и несколько раз выстрелил в него. Как оказалось позже, ранение оказалось смертельным.

"Насколько нам известно, Эдвина, вероятно, с кем-то перепутали. Скорее всего, его приняли за кого-то другого. Эспиноза был хорошим молодым игроком, очень уважаемым, воспитанным и образованным. Я знаю его с 12 лет. В таком возрасте он пришел в клуб", – сказал спортивный директор "Гуаякиля" Карлос Франко.

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