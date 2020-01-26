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С Коби Брайантом в авиакатастрофе погибла его дочь Джиана

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Джиана и Коби Брайант

Баскетболист Коби Брайант погиб в результате падения вертолета. Вместе с ним на борту была одна из его дочерей Джиана.

Все, что известно об аварии: Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

По данным авторитетного баскетбольного журналиста Адриана Вожгаровского, Коби Брайант летел в один из тренировочных лагерей. На борту вертолета была его дочь Джиана. Также на борту были еще один юный баскетболист и его родители.

К слову: Кадры с места трагедии вертолета с Коби Брайантом

Джиана тоже занималась баскетболом, и Коби часто водил ее на игру.

Смотрите видео, как Коби Брайант объясняет дочери особенность игры в баскетбол

Стоит отметить, что Коби проводил немало времени с детьми. Так что в его инстаграме есть много фотографий с ним, в том числе с Джианой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My Gigi

Допис, поширений Kobe Bryant (@kobebryant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAPPY HALLOWEEN

Допис, поширений Kobe Bryant (@kobebryant)

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Погиб Коби Брайант Спорт Баскетбол
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