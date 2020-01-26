С Коби Брайантом в авиакатастрофе погибла его дочь Джиана

Баскетболист Коби Брайант погиб в результате падения вертолета. Вместе с ним на борту была одна из его дочерей Джиана.

Все, что известно об аварии: Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

По данным авторитетного баскетбольного журналиста Адриана Вожгаровского, Коби Брайант летел в один из тренировочных лагерей. На борту вертолета была его дочь Джиана. Также на борту были еще один юный баскетболист и его родители.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

К слову: Кадры с места трагедии вертолета с Коби Брайантом

Джиана тоже занималась баскетболом, и Коби часто водил ее на игру.

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Стоит отметить, что Коби проводил немало времени с детьми. Так что в его инстаграме есть много фотографий с ним, в том числе с Джианой.