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"С медведями сыграем": Алиев предложил Милевскому провести прощальный матч в России

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Артем Милевский и Александр Алиев
Артем Милевский и Александр Алиев / УАФ

Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в эфире YоuTube-канала "Миля" предложил Артему Милевскому провести прощальный матч.

Среди вариантов Александр называет: стадион "Динамо", другой киевский стадион и самый забавный – в Хабаровске с медведями.

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Я постараюсь сделать прощальный матч. Но только когда ты закончишь играть. Тогда мы вместе его проведем. Наверное, ты будешь играть еще 3-4 года, я могу подождать. Ты представляешь афишу матча? Кент прощаются с большим футболом! Придет много людей, много недоброжелателей! В одну команду Блохина поставим тренером, а в другую – Сабо. Один тайм надо за одну команду сыграть, второй – за другую.

Где будем играть? Можем у Михалыча (Игоря Суркиса) попросить на стадионе "Динамо". А где ты хочешь? Ну, конечно, в Киеве. Ну, еще можно в Хабаровск слетать, с медведями там сыграем,
–заявил Алиев

Добавим, что Алиев родился именно в Хабаровске и начинал карьеру футболиста в юношеской команде местного клуба СКА в конце 90-х.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Динамо Новости России Новости Спорта Футбол Спорт
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