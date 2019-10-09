С нетерпением жду боя с Ломаченко, – чемпион IBF Комми

Ганский боксер Ричард Комми, который владеет титулом IBF в легком весе, признался, что с нетерпением ожидает поединка против Василия Ломаченко. Боксеры могут встретиться в 2020 году.

14 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Комми защищать пояс в бою с Теофимо Лопесом. Победитель встретится с Ломаченко в бою за все пояса в легком весе. Ломаченко в настоящее время владеет титулами WBC, WBA и WBO.

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Я всегда хочу драться против лучших в мире, потому что я также один из лучших бойцов в мире. Всегда хорошо драться с тем, кого считают одним из лучших на данный момент. Я действительно с нетерпением жду этого боя, но пока я беспокоюсь только о том, как пройти Теофимо,

– цитирует Ричарда vRINGe.

Боксеры уже могли встретиться в апреле

В феврале 2019 года после уверенной победы над Исой Чаниевым Комми должен был провести бой с Ломаченко, поскольку украинец давно проявлял желание завоевать пояс IBF. И этот бой не состоялся, поскольку Комми получил травму руки.

При таких обстоятельствах Ломаченко, как альтернативный вариант, провел обязательную защиту титула WBA против Энтони Кролла. Василий грубого нокаутировал британского боксера, но травмировал руку. Следовательно, бой с Комми снова был отложен.

Впоследствии Комми защитил титул, одолев Раймундо Бельтрана, а Ломачекно добавил к своей коллекции титул WBC. 31 августа Василий победил Люка Кэмпбелла.

Сейчас украинец не планирует проводить промежуточный поединок и ждет победителя боя Лопес – Комми .

Почему Ломаченко хочет боя с Комми

На данный момент Василий Ломаченко владеющий титулами WBC, WBA и WBO в легком весе. Чтобы стать абсолютным чемпионом украинцу необходимо выиграть титул IBF.

В историй украинского бокса был только один абсолютный чемпион – Александр Усик. Он собрал все чемпионские пояса в первом тяжелом весе.