С нового сезона футбольные чемпионаты Украины будут иметь официальный мяч: фото и видео

По примеру большинства ведущих чемпионатов Старого Света, Профессиональная футбольная лига с нового сезона вводит официальный мяч чемпионатов Первой и Второй лиг.

Согласно достигнутым договоренностям, минимум три сезона – 2019/20, 2020/21 и 2021/22 – команды Профессиональной футбольной лиги матчи чемпионата будут играть мячом компании Select.

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Мяч для Первой и Второй лиг от Select

Мяч Select Brilliant Super TB является официальным мячом высших дивизионов чемпионатов Нидерландов, Бельгии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии, мужского и женского чемпионатов Норвегии, USL США, а со следующего сезона станет официальным мячом чемпионата Португалии.

Как отметили в ПФЛ, таким образом все команды будут поставлены в равные условия – команды будут тренироваться и играть одинаковыми мячами. Также это позволит им сэкономить.

Для ПФЛ же такой шаг – вещь имиджевая, ведь может повысить узнаваемость чемпионата.