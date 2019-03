С нового сезона в Формуле-1 будут начислять 1 очко за самый быстрый круг

В сезоне Формулы-1 2019 года будут начисляться очки за лучший круг гонки. Правило уже официально принято.

Об этом сообщается на официальном сайте FIA.

Уже начиная с гран-при Австралии гонщик, который стал автором самого быстрого круга, будет получать один призовой балл, если финиширует в первой десятке. Это очко будет идти как в личный зачет, так и в зачет Кубка конструкторов.

Нововведение добавит еще один элемент в тактическую борьбу на трассе, поскольку гонщики, которые претендуют на финиш в призовой десятке, будут соревноваться еще и за дополнительное вознаграждение.

К слову, в сезоне-2019 пройдет 21 гонка, таким образом, чемпионат и Кубок конструкторов потенциально будут в розыгрыше по 21 дополнительному баллу.

Ранее Спорт 24 писал, что руководство Формулы 1 представило промо-ролик сезона-2019. В нем от Формулы-1 использованы кадры из прошлого сезона, так и предыдущих лет. Все это положено на песню we've Got to Try группы Chemical Brothers.

