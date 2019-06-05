С Роналду сняли обвинения в изнасиловании

Суд в американском Лас-Вегасе закрыл дело об изнасиловании против футболиста Криштиану Роналду.

Соответствующую информацию опубликовало издание Bloomberg со ссылкой на документы суда. Дело закрыли еще в мае, но прессе об этом не сообщали.

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По данным издания, в суд поступило уведомление о добровольном прекращении рассмотрения. При этом также остается неизвестной причина закрытия дела. Издание допускает, что истица могла забрать жалобу или же сторонам удалось договориться. Адвокаты сторон отказываются комментировать это дело.

Дело об изнасиловании против Криштиану РоналдуИск против Роналду подала Кэтрин Майорга в сентябре 2018 года. Она утверждала в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в своем пентхаусе в отеле Лас-Вегаса. Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор не является действительным. Сам Роналду все обвинения отвергал и называл их фейком.