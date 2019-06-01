С сегодняшнего дня в футболе действуют новые правила: главные изменения

В субботу, 1 июня, в силу вступили новые правила игры в футбол. Их приняли еще в марте 2019 года на собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) при участии ФИФА.

Гол рукой

Согласно новым правилам, непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если игрок забил гол или создал голевой момент с помощью случайного попадания мяча в руку.

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Замена

Теперь футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Игрокам больше не нужно идти через все поле. Это сделано, чтобы убрать задержку времени, когда игроки слишком медленно идут меняться с другого конца поля.

Дополнительная замена в экстра-тайме

Еще одним нововведением стало использование четвертой замены в тех случаях, когда матч переходит в дополнительные 15-минутные таймы. Решение принято на основе эксперимента, который проводился в различных турнирах в течение последних двух лет.

Желтые карточки для тренеров

Желтые и красные карточки теперь будут показывать не только игрокам, но и тренерам и другим официальным лицам команды. Тренеров за неподобающее поведение (например, агрессивную реакцию на то или иное судейское решение) удаляют и сейчас, но без предъявления карты.

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Пробивка пенальти

Голкиперам при исполнении пенальти в их ворота теперь можно будет стоять на линии ворот одной ногой, а не строго двумя, как сейчас.

Розыгрыш удара от ворот

По-новому теперь смогут разыгрывать мяч вратари команд. Отменено правило, согласно которому мяч должен оставлять штрафную при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется защитник.

Игра в стенке

Также одобрены изменения правил, касающиеся активного участия атакующей команды в построении стенки – когда игроки соперника мешают команде, которая защищается. Футболистам атакующей команды больше нельзя вставать в стенку при пробитии штрафных. Они должны находиться как минимум в метре от нее и не мешать защитникам. Это правило подкорректировали во избежание столкновений и толкотни, чтобы сократить задержки в игре.

Использование мобильных технологий

Кроме новых правил также получили согласие на использование электронного и коммуникационного оборудования, компактных мобильных девайсов в технической зоне, но исключительно для тренерских и тактических задач или для обеспечения безопасности игроков.

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Правила вступили в силу 1 июня 2019 года. Однако финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль", а также матчи квалификации Евро-2020 (в том числе Украина – Сербия 7 июня и Украина – Люксембург 10 июня) будут играть еще по предыдущим правилам.