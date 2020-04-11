С такими людьми просто лучше не вести диалог, – Худжамов про Усика

Украинский голкипер Рустам Худжамов занимает проукраинскую позицию. Поэтому высказывания боксера Александра Усика он не разделяет.

Об этом Рустам Худжамов рассказал в интервью Tribuna.com.

"Не разделяю точку зрения Усика. Но что – загнать его в резервацию? С такими людьми просто лучше не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел сами знаете кто, то такие точки зрения опять вылезли наружу. Ты или я в своей стране можем чувствовать себя некомфортно. Если ты считаешь, что СССР – режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что становишься "порохоботом" или бандеровцем. Если говоришь, что Сталин – тварь, то также становишься "порохоботом". Не украинцем, не патриотом, не сознательным человеком, а подлецом для всех. Это проблема", – отметил Худжамов.

Примечательно В нашей стране считают деревенщиной украинцев за то, что мы разговариваем на украинском, – Худжамов

При этом футболист отмечает, что возможность высказываться таким людям является основой демократии в мире.

"Но площадка для Усика – это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем, к чему? Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с теми, кто убил кучу украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Лучше всего с такими людьми – оставить, не трогать", – убежден Худжамов.

Читайте также Усик ответил на вопрос "чей Крым" в интервью экс-регионалки Бондаренко

"В начале 2014-го вышел гулять с малым в Донецке. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала:"Ты видела выступление Путина, где он говорил, что не бросит Донецк? Я готова была расцеловать тот телевизор". Думаю, что она там осталась. Интересно, ей понравилось все, что произошло. Не думаю", – подытожил футболист.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram