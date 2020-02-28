С такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5 на 5, – Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко отреагировал на "горячий" поединок "Днепра-1" и "Динамо", который завершился волевой победой хозяев на "Днепр Арене".

С помощью VAR уже на 6-й минуте в составе киевлян рефери удалила Виталия Буяльского. Равновесие в составах команд Екатерина Монзуль возобновила только на 75-й минуте, досрочно отправив отдыхать Полевого. В первом тайме также с помощью системы VAR гости получили право на пенальти, который реализовал Вербич.

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А теперь Полевому красная. Монзуль по крайней мере последовательная, но с такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5 на 5. Ведь замедленно много столкновений выглядят и воспринимаются значительно хуже, чем есть на самом деле,

– написал Вацко в Twitter.

А тепер Польовому червона. Монзуль принаймні послідовна ‍♂️ Але з такими трактуваннями правил в УПЛ скоро будуть догравати 5х5. Адже уповільнено багато зіткнень виглядають і сприймаються значно жахливіше, ніж є насправді. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) February 28, 2020

После поражения "Динамо" рискует уступить второе место в турнирной таблице УПЛ ("Заря" отстает на 2 очка и имеет игру в запасе). "Днепр-1" идет на 8 позиции – 22 очка.