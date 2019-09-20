Сайт покупки билетов на матч Украина – Португалия "упал" после первой минуты продаж

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Билеты на матч Украина – Португалия
Билеты на матч Украина – Португалия

Сборная Украины сыграет против Португалии 14 октября. Этот матч вызвал большой ажиотаж. Поэтому сайт, где продаются билеты на игру, "упал" после первой минуты, как только они поступили в продажу.

Билеты поступили в продажу еще 17 сентября. Но они были доступны только тем, кто купил билеты на матч Украина – Литва, который состоится 11 октября в Харькове. Лишь 20 сентября билеты на матч Украина – Португалия должны были поступить в открытую продажу. При этом билеты продаются только на сайте ticketsbox.com, а продажи билетов в кассе стадиона не будет.

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Однако утром 20 сентября билетов для покупки на сайте не было. Впоследствии появилось сообщение, что они поступят в продажу с 15:00. И в 15:01 сайт "упал". Поэтому купить билеты на данный момент невозможно.

Напомним, сборная Украины сыграет против Португалии на НСК "Олимпийский" в Киеве 14 октября. Перед этим украинцы сыграют против Литвы в Харькове на ОСК "Металлист". 11 октября. Оба матча – это игры квалификации Евро-2020.

 К слову: В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Евро-2020
Источник: 24 канал
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