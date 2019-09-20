Сайт покупки билетов на матч Украина – Португалия "упал" после первой минуты продаж

Сборная Украины сыграет против Португалии 14 октября. Этот матч вызвал большой ажиотаж. Поэтому сайт, где продаются билеты на игру, "упал" после первой минуты, как только они поступили в продажу.

Билеты поступили в продажу еще 17 сентября. Но они были доступны только тем, кто купил билеты на матч Украина – Литва, который состоится 11 октября в Харькове. Лишь 20 сентября билеты на матч Украина – Португалия должны были поступить в открытую продажу. При этом билеты продаются только на сайте ticketsbox.com, а продажи билетов в кассе стадиона не будет.

Читайте также: Билеты на матч Украина – Португалия: цена и как их купить

Однако утром 20 сентября билетов для покупки на сайте не было. Впоследствии появилось сообщение, что они поступят в продажу с 15:00. И в 15:01 сайт "упал". Поэтому купить билеты на данный момент невозможно.

Напомним, сборная Украины сыграет против Португалии на НСК "Олимпийский" в Киеве 14 октября. Перед этим украинцы сыграют против Литвы в Харькове на ОСК "Металлист". 11 октября. Оба матча – это игры квалификации Евро-2020.

К слову: В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы