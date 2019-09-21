Сайт покупки билетов на матчи сборной Украины заявил об атаке и пожаловался на спекулянтов

Сервис продажи билетов TicketsBox обратился к болельщикам, которые почувствовали проблемы с покупкой проходных документов на матч квалификации Евро-2020 Украина – Португалия. Игра состоится 14-го октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

20 сентября сайт TicketsBox "упал" после первой минуты, только билеты поступили в продажу. Сейчас работа сервиса стабилизирована, и электронная очередь продвигается без существенных сбоев.

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В TicketsBox попросили прощения у болельщиков, которые столкнулись с проблемами во время покупки билетов на матч Украина – Португалия.

В то же время, мы просим вас с пониманием отнестись к тому факту, что именно этот поединок вызвал рекордный ажиотаж, как среди преданных болельщиков сборной, так и среди недобросовестных перекупщиков, которые планировали получить незаконную прибыль на перепродаже билетов.

Мы готовились к большому наплыву заявок на покупку билетов и разработали несколько резервных механизмов, которые должны справляться с большим потоком покупателей. Но на практике спрос оказался невероятно большим, и система начала давать сбои,

– говорится в сообщении TicketsBox в фейсбук.

Кроме того, сервис жалуется, что после запуска основного этапа продажи билетов 20 сентября серверы подверглись ddos-атакам. Сервис заявляет, что сайт не "лег", а в первые минуты продажи срабатывали блокировочные механизмы. "Параллельно с продажей нам приходилось решать проблемы, связанные с DDos-атаками. Полностью отладить и нормализовать отображение очереди мы смогли в первые часы продаж".

Также очень важно было отсечь от серверов прописанные скрипты и ботов, которые используют недобросовестные покупатели ("перекупщики"). Поэтому в первые часы работы, вместе с отсечением таких ботов, страдали и обычные покупатели. Дополнительную нагрузку на сервер осуществляло и постоянное обновление заказа страницы пользователями, которые надеялись таким образом сократить время ожидания, но система переводила таких пользователей в конец очереди,

– отметили в TicketsBox.

Сборная Украины сыграет против Португалии на НСК "Олимпийский" в Киеве 14 октября. Перед этим украинцы сыграют против Литвы в Харькове на ОСК "Металлист". 11 октября. Оба матча – это игры квалификации Евро-2020.