Саладуха заявила о срыве олимпийской подготовки Украины из-за карантина

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Саладуха рассказала, что решение о проведении карантина из-за коронавируса мешает подготовке украинских спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

Соответствующее заявление Ольга сделала на своей странице Facebook.

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Должны понимать, что ситуация с коронавирусом COVID-19 не простая. И, на самом деле, нет универсального способа борьбы, который бы точно гарантировал быстрый результат. Поэтому Украина должна учитывать не только мировую практику, но и наши реалии. В частности, сейчас есть значительные проблемы с подготовкой спортсменов, которые не могут тренироваться даже группами до 10 человек, потому что нет доступа к объектам инфраструктуры. Все это усложняется, учитывая процесс подготовки к Олимпийским Играм, который никто не приостанавливал. Спортивное сообщество не понимает, как дальше быть. Необходимы дополнительные разъяснения.

Поэтому прошу Кабинет министров Украины и Министерство молодежи и спорта вмешаться в ситуацию.

Должны быть готовы приниматься различные решения, исходя из ситуации. Нужно в сжатые сроки проанализировать действие принятых законов по противодействию распространения коронавирусу и принимать решения, не парализуя всю жизнедеятельность государства. Должны искать оптимальные меры защиты и противодействия,

– написала она.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.

Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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