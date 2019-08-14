Салах исполнил мечту известного мальчика-инвалида из Казахстана: видео

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Али Турганбеков и Мохамед Салах
Али Турганбеков и Мохамед Салах / Фото из соцсетей

Звездный форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах осуществил очередную мечту 10-летнего безногого Али Турганбекова из Казахстана.

Лидер английской команды сыграл с мальчиком на тренировке команды в Стамбуле, где "Ливерпуль" готовится к поединку за Суперкубок УЕФА против "Челси". Этот матч состоится в турецком городе 14 августа.

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В акции вместе с Салахом приняли участие и другие игроки "Ливерпуля" во главе с наставником команды Юргеном Клоппом.

Раньше у Али уже были подобные встречи со многими футбольными знаменитостями.

К слову, в марте текущего года Турганбеков принял участие в тренировке национальной сборной Украины на столичном НСК "Олимпийский". Он перепасовывался с тренером Андреем Шевченко и защитником Александром Зинченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера состоялась встреча с очередной звездой мирового футбола, обладателем Золотого Мяча, победителем Лиги Чемпионов, лучшим бомбардиром Итальянского Милана Андреем Шевченко @andriyshevchenko и не совсем обычный пацанчик из Казахстана, который мечтает тоже стать такой же Звездой и мечтает встретиться со всеми звездами мирового футбола. Вот такие смелые мечты! Родители прикладывают усилия, чтобы встречи состоялись. Но у такой обычной семьи как мы, нет возможности оплачивать дорогущие перелёты. на этот раз добраться до Шевы помог @f.c.kairat , @kairat4. Спасибо Вам огромное!!! Андрей Шевченко оказался близким другом Кайрата Советаевича и он обещал, что организует встречу с еще легендарным клубом с Челси! Это ️️️️️ Слава Всевышнему, который любит сына по особенному!!!

Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy)

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Новости Казахстана
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