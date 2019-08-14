Салах исполнил мечту известного мальчика-инвалида из Казахстана: видео

Звездный форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах осуществил очередную мечту 10-летнего безногого Али Турганбекова из Казахстана.

Лидер английской команды сыграл с мальчиком на тренировке команды в Стамбуле, где "Ливерпуль" готовится к поединку за Суперкубок УЕФА против "Челси". Этот матч состоится в турецком городе 14 августа.

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В акции вместе с Салахом приняли участие и другие игроки "Ливерпуля" во главе с наставником команды Юргеном Клоппом.

Раньше у Али уже были подобные встречи со многими футбольными знаменитостями.

К слову, в марте текущего года Турганбеков принял участие в тренировке национальной сборной Украины на столичном НСК "Олимпийский". Он перепасовывался с тренером Андреем Шевченко и защитником Александром Зинченко.