Салах забил второй самый быстрый гол в финале Лиги чемпионов: видео

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Мохамед Салах забил в финале Лиги чемпионов
Мохамед Салах забил в финале Лиги чемпионов / twitter.com/LFC

Финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" начался неудачно для "шпор".

Уже на 1-й минуте поединка главный арбитр матча Дамир Скомина назначил пенальти в ворота "Тоттенхэма" за игру рукой Сиссоко после прострела Мане.

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Тоттенхэм Ливерпуль: видео гола Мохаммеда Салаха

Интересно, что мяч Салаха стал вторым в списке самых ранних голов в финале Лиги чемпионов. Быстрее Мо Салаха гол в решающей встрече Лиги чемпионов забивал Мальдини (2005).

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Теги: ФК Ливерпуль Тоттенхем Тоттенхэм – Ливерпуль Новости Спорта Спорт Футбол
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