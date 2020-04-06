"Сам по себе": футболист сборной Украины Швед застрял в Глазго из-за пандемии коронавируса

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон рассказал, как Марьян Швед проводит карантин в Шотландии.

Хавбек планировал вылететь в Украину, но не успел, так как большинство аэропортов закрылись, а авиасообщение остановлено.

К теме "Селтик" украинца Марьяна Шведа могут признать чемпионом Шотландии

У нас есть один игрок, Марьян Швед из Украины. Его жена в Украине, поэтому он сам по себе. Несколько парней взяли его под свое крыло и следят за ним, следят, чтобы он был в порядке. Его английский не очень хорош,

– сказал Леннон в комментарии BBC Radio 5 Live.

В нынешнем сезоне Швед сыграл всего в двух матчах за "кельтов", редко появляясь даже в заявке, и отметился одним забитым мячом.

Украинец перешел в "Селтик" из "Карпат" в начале 2019 года, за его трансфер львовяне выручили 2 миллиона евро.

"Селтик" лидирует в чемпионате Шотландии, набрав 80 очков после 30-ти туров.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.