Фотографией поделилась девушка в своем Instagram. Спортсменка трогательно подписала фото.

Стоит увидеть Красавица Бех-Романчук похвасталась идеальной фигурой – пикантное фото

Супруги часто выкладывают совместные фото. Они добавляют, что спортивная семья – это всегда весело. Фанаты неоднократно делали паре комплименты и считают их одной из самых красивых спортивных семей.

Ты мой рай,

– подписала Марина.

Добавим, что спортсмены уже активно тренируются для предстоящих соревнований. Пара поженилась в 2018 году.

Достижения Михаила Романчука: главное

Получил золото на Универсиаде-2017 (400 м вольным стилем), а также две серебряные награды (800 и 1500 метров).

Чемпион Европы среди юниоров в 2014 году (800 м). Серебряный и бронзовый призер 2014 года у Дордрехте (400 и 1500 метров).

Чемпион юношеских Олимпийских игр-2014 на дистанции 400 метров, а также серебряный призер на дистанции 800 метров.

Чемпион Европы на короткой воде в 2017 году (1500 метров).

Дважды становился чемпионом Европы в Глазго (2018) на дистанции 400 и 800 метров, там же получил и серебро соревнований (1500 метров). Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в Лондоне 2016 (800 и 1500 метров).

Чемпион мира на короткой воде (1500 метров).

Дважды получал серебро чемпионата мира в 2017 и 2019 годах (1500 метров).

Достижения Марины Бех-Романчук

Марина – призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.

В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре". По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.

Украинка стала лишь второй спортсменкой в ​​истории легкой атлетики, которой удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.